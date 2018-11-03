Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan kavga sonrası Galatasaray, resmi Twitter hesabından oyuncularının aldığı darbeleri gösterdi.
Jailson'un attığı tokat sonrası boğazı kızaran Belhanda ile ile Rodrigues'in bacağına aldığı krampon darbesi sonrası durumunu gösteren fotoğrafllar paylaşıldı.
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Jailson, Belhanda'ya tokat attı: Saha karıştı!
Galatasaray taraftarından müthiş koreografi
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Galatasaray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER