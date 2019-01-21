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Galatasaray'da sözleşme bilmecesi! Terim'in kontratı ortada yok

Galatasaray'da sözleşme bilmecesi! Terim'in kontratı ortada yok

Galatasaray yönetimi 16 Ekim’de Fatih Terim’in boş mukaveleye imza attığını duyurmuştu. Ancak uzatılan sözleşme, Futbol Federasyonu’na hâla gönderilmedi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 08:12 - Güncelleme: 21-01-2019 08:12

Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran ve golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Teknik Direktör Fatih Terim ile imzaladığı yeni sözleşmenin resmen işleme konmaması ve aslına ulaşılamaması kafaları karıştırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yönetim 16 Ekim'de resmi siteden haberi duyururken “Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz ile 2018-2019 sezonunu takip eden 2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞME TFF'DE MEVCUT DEĞİL
Kamu Aydınlatma Platformu'na da (KAP) “Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe  istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir” şeklinde bir bildirim yapılmıştı. Geçen 4 ayda Galatasaray yönetimi, Terim ile imzalandığı söylenen sözleşmenin aslını TFF'ye teslim etmedi. Sözleşmenin hâlâ neden TFF'ye gönderilmediği kafalarda soru işaretleri uyandırdı.

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