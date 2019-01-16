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Galatasaray yeni teklifi kabul etti! O futbolcu rekor fiyata gidiyor

Galatasaray yeni teklifi kabul etti! O futbolcu rekor fiyata gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'le görüştükten sonra takımdan ayrılmama kararı alan Ozan Kabak için yapılan yeni teklif kabul edildi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 13:00 - Güncelleme: 16-01-2019 13:00

Bundesliga ekibi Stuttgart'ın, Ozan Kabak için 11 milyon euro'luk resmi teklifini reddeten yönetime yaptığı 12 milyon euro'luk yeni teklifi kabul edildi.

Fatih Terim'in genç futbolcu ile yaptığı görüşmede, Ozan Kabak'ın takımda kalması kararlaştırılmıştı. Ancak Ozan için Stuttgart yeni bir teklif yaptı ve bu teklif kulüp tarafından kabul edildi.

Ayrılmak istiyor
Stuttgart'ın, Galatasaray'a bu kez 12 milyon euro teklif ettiği öğrenildikten sonra Ozan Kabak'ın menajeriyle de temas kuran Alman ekibi, 18 yaşındaki futbolcuyu sezonu sonu değil ocak ayında kadrosuna katmak istediğini bildirdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin maaşına henüz zam yapılmaması ve Stuttgart'ın 1,8 milyon euro maaş teklif etmesi nedeniyle Ozan Kabak'ın transfer olmak istediği, bu kararını yönetime ilettiği öğrenildi.  


Teklif kabul edildi
Sporx'in haberine göre Galatasaray'ın, Stuttgart takımının 12 milyon euroluk teklifini kabul ettiği ortaya çıktı. Stuttgart'ın bu ilgisi ve Ozan Kabak'ın da ayrılma kararını değerlendiren yönetim, Alman ekibiyle el sıkıştı. Kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.  

Öte yandan Ozan Kabak'ın Florya'da takım arkadaşları, teknik heyet ve çalışanlarla vedalaştı. Almanya'ya gidecek olan 18 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Türkiye'den ayrılacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Sportif A.Ş., futbolcu Ozan Muhammed Kabak’ın transferi için Alman kulübü VFB Stuttgart ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 16 Ocak 2019 13:14 Mükemmel olur GS için.

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