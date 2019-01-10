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Galatasaray transferi resmen açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Portekiz temsilcisi Chaves'de forma giyen savunma oyuncusu Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 20:17 - Güncelleme: 10-01-2019 00:15

Galatasaray, Marcao'nun (Marcos Do Nascimento Teixeira) transferi için Portekiz kulübü Chaves ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın kulübümüze transferi için mevcut kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Öte yandan sarı kırmızılı takımın yeni transferi Marcao, pazartesi günü İstanbul'da olacak.

MARCAO'NUN KARİYERİ

Stoper olarak görev alan Marcos do NAscimento Teixeira, 5 Haziran 1996’da Brezilya’nın Londrina kentinde dünyaya geldi.

Futbola ülkesinin takımlarından Atletico Paranaense'nin altyapısında başlayan Marcao, 2017'de kiralık olarak yine Brezilya Ligi takımlarından Goianiense'nin yolunu tuttu. Bir sezonluk Goianiense macerasının ardından Paranaense'ye geri dönen genç stoper, daha sonra Portekiz Liga Nos ekibi Rio Ave'ye kiralandı. Burada, 20’si lig ve 3’ü Portekiz Kupası olmak üzere toplam 23 maçta görev alan Marcao, bu karşılaşmalarda agresif futbolu ve topu oyuna sokabilme özellikleriyle dikkat çekerken bir tane de gol kaydetti.

Rio Ave'de geçen başarılı sezonun ardından bir başka Liga Nos ekibi Chaves'in radarına giren 22 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2018'de bonservisiyle bu takıma transfer oldu. 2018-2019 sezonun ilk yarısında lig ve kupada toplam 22 maçta forma giyen ve penaltı tarzıyla dikkat çeken sol ayaklı yeni transferimiz bu maçlarda rakip fileleri üç kez havalandırma başarısı gösterdi.

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