Fuat Uğur CHP kurmaylarını ti'ye aldı

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında paylaştığı video ile CHP'nin seçim hazırlıklarına atıfta bulunan Fuat Uğur'un bu paylaşımı sosyal medyada da çok kez paylaşıldı

Fuat Uğur programda yaptığı sunumda 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'li Bülent Tezcan, Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'ın birlikte söylediği seçim şarkısını ekranlara getirerek şu ifadeleri kullandı;

''CHP’nin 24 Haziran seçimleri öncesi hazırladığı büyük projenin videosunu bulduk. Hakikaten biz sarsıldık. CHP kurmayları 24 Haziran’a bunu yetiştiremedi ama 31 Mart’a yetiştirecekler ve büyük sarsıntı oluşturacaklar sanırım.'' İşte o video



