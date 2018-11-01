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Fuat Uğur CHP kurmaylarını ti'ye aldı

Fuat Uğur CHP kurmaylarını ti'ye aldı

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur CHP'nin seçim çalışmalarını ve çok büyük projeler şeklinde sunulan yerel seçim hazırlıklarını, 24 Haziran seçimleri öncesi CHP kurmayları tarafından çekilen videoya gönderme yaparak ti'ye aldı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 21:25 - Güncelleme: 01-11-2018 21:25

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında paylaştığı video ile CHP'nin seçim hazırlıklarına atıfta bulunan Fuat Uğur'un bu paylaşımı sosyal medyada da çok kez paylaşıldı 

Fuat Uğur programda yaptığı sunumda 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'li Bülent Tezcan, Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'ın birlikte söylediği seçim şarkısını ekranlara getirerek şu ifadeleri kullandı;

''CHP’nin 24 Haziran seçimleri öncesi hazırladığı büyük projenin videosunu bulduk. Hakikaten biz sarsıldık. CHP kurmayları 24 Haziran’a bunu yetiştiremedi ama 31 Mart’a yetiştirecekler ve büyük sarsıntı oluşturacaklar sanırım.'' İşte o video


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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Kır Göçebesi 01 Kasım 2018 22:00 Türkiye Gazetesi. Hani şu her devirde iktidardan yana tavır koyan huzur veren gazete. Yorum yok.

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