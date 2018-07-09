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Fuat Oktay nereli yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimdir?

Fuat Oktay nereli yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kimdir?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde ismi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli kaç yaşında? Daha önce hangi görevlerde bulundu?..

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 21:59 - Güncelleme: 09-07-2018 21:59

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni sistemin ilk bakanlar kurulu listesinde ismi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yer alan Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli kaç yaşında? Eşi ve çocukları kim? 

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan Fuat Oktay, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

ABD'de kaldığı süre boyunca çeşitli şirketlerde süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı. Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu. Bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projelerini yürüttü.

Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulunan Sayın Oktay, bu şirketlerin bazılarında Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı yaptı.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Oktay bu dönemde THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım- onarım, tasarım ve imalat alanlarında çeşitli ortak girişim projesini hayata geçirdi. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Doç. Dr. Fuat Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinden bu yana Başbakanlık Müsteşarlığı görevine devam eden Sayın Oktay aynı zamanda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmekte olup iyi derece İngilizce bilmektedir. 3 çocuk babasıdır.

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