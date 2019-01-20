Fransızlardan Slimani için bomba iddia

Sezon başında Leicester City'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak gösterdiği performansla ve kaçırdığı gollerle hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani için Fransız basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı ve adı Sevilla ile anılan Cezayirli golcünün Fenerbahçe'de mutsuz olduğu İngiltere'ye geri döneceği ifade edildi.

ADA'YA GERİ DÖNECEK

Djellit, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almak isteyen Slimani'nin bu nedenle oynamaya ihtiyaç duyduğunu ve Fenerbahçe'den ayrılacağını yazarken yıldız ismin yeni rotasının büyük ihtimalle Premier Lig olacağını kaydetti.