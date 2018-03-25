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Fransız gazetesi yazdı! PKK oraya sığınabilir

Fransız gazetesi yazdı! PKK oraya sığınabilir

Fransa'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Le Figaro gazetesi, PKK/PYD’nin Afrin’de yaşadığı hezimeti ‘Sonun başlangıcı’ olarak yorumladı.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 10:10 - Güncelleme: 25-03-2018 10:10

Fransa’nın önde gelen Fransız gazetesi Le Figaro 21 Mart 2018’te iki önemli habere yer verdi. Adriyen Jaulmez, haberinde “Suriye Kürdistanı için sonun başlangıcı olan bir yenilgi: Afrin” başlığını kullanırken, Georges Maulbrunot ise "Batılılar tarafından terk edilen Kürtler" diye yazdı.

Jaulmes yazısında şu tespitlerde bulundu: “YPG için mengene daralıyor. Türk Ordusu’nun Afrin’i ele geçirmesi, Kürt Rojava’sı rüyası için sonun başlangıcı anlamına geliyor. Kürtlerin özerk bir bölge kurmalarına uygun koşullar yok olmak üzere”.

ŞAM AFRİN'DEN ÇIKIŞLARA İZİN VERMEDİ

Jaulmes, PKK / PYD’nin yenilgiye uğramasının başlıca sebebi olarak Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteği satırlarına ekledi. Haberde, Rusya’nın ABD planını bozmak için harekete geçtiği vurgulandı. Jaulmes’in ayrıca Suriye hükümetinin de Afrin’den çıkışlara ve silah takviyesine izin vermediğini itiraf ederek, Şam yönetimini suçlaması dikkat çekti. Jaulmes yazısını şu ifadelerle bitirdi:

“Rojava’daki ABD güçleri Kürtlerin son garantisini oluşturuyor. Ancak belirsiz ve değişen dış politika öngörülemez vaziyette.’

SEÇENEKLERİ YOK: ŞAM'A SIĞINMAK İSTEYEBİLİRLER

Le Figaro’nun ikinci haberinde Münbiç konusu işlendi. Haberde, Afrin’i ele geçiren Türkiye’nin bir sonraki hedefinin Münbiç olduğu ve burada 200 Amerikan askeri olduğu hatırlatıldı. Haber şöyle devam etti:

“Münbiç Afrin değil. Afrin’in aksine nüfusun büyük çoğunluğu yüzde 75’i Arap. Yönetimde Araplarla Kürtler arasında sorunlar mevcut. Kürtlerin fazla seçenekleri yok, 2 bin Amerikan askerine güvenmek zorundalar. Fakat ABD müttefiki Türkiye ile ilişkilerinin daha kötüye gitmemesi için Türkler ile anlaşırsa Kürtler Münbiç’ten de kovulacaktır. Kürtler bu senaryoyu yaşamamak Şam’a sığınmak isteyebilirler.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Erol Baron 25 Mart 2018 10:53 Kısacası BOP suya düştü düşecek.

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