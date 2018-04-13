Flaş OHAL kararı 7. kez uzatılacak mı?

6 defa uzatılan OHAL'in 19 Nisan 2018 tarihinde süresinin dolması nedeniyle 7. kez uzatılmasına ilişkin karar belli oldu. OHAL'in 3 ay süre ile 7. defa uzatılmasına karar verildi.

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen ve 6 defa uzatılan OHAL'in 19 Nisan 2018 tarihinde süresi doluyor. OHAL'in 7. defa uzatılması 18 Nisan 2018'de TBMM'de görüşülecek.

Bununla beraber 16 Nisan 2018 tarihinde Mili Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulu bir araya gelecek. MGK'dan OHAL için tavsiye kararı alınması bekleniyor.