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Flaş OHAL kararı 7. kez uzatılacak mı?

Flaş OHAL kararı 7. kez uzatılacak mı?

Altıncı kez uzatılan Olağanüstü Hal uygulaması 19 Nisan 2018 tarihinde sona ererken OHAL yedinci kez uzatılıyor. 18 Nisan Çarşamba günü OHAL konusu Meclis'te görüşülecek.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 13:07 - Güncelleme: 13-04-2018 13:07

6 defa uzatılan OHAL'in 19 Nisan 2018 tarihinde süresinin dolması nedeniyle 7. kez uzatılmasına ilişkin karar belli oldu. OHAL'in 3 ay süre ile 7. defa uzatılmasına karar verildi.

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen ve 6 defa uzatılan OHAL'in 19 Nisan 2018 tarihinde süresi doluyor. OHAL'in 7. defa uzatılması 18 Nisan 2018'de TBMM'de görüşülecek.

Bununla beraber 16 Nisan 2018 tarihinde Mili Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulu bir araya gelecek. MGK'dan OHAL için tavsiye kararı alınması bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 13:24 Bu fırsat elde iken 7 değil 17 nci kezde uzatılır merak etmeyin iyi uykular Türkiye

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