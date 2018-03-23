Flaş iddia! Aydın Doğan onları da satıyor...

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu'nu Demirören Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’a satmasının ardından flaş bir iddia daha gündeme geldi. Doğan Holding'in, Doğan Kitap ve D&R'ın amazon.com'a satılacağı iddia edildi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kişisel Twitter adresinden, Doğan Kitap D&R mağazalarının Amazon’a satılacağını iddia etti. Yarkadaş, “Doğan Medya Grubu, kitap yayıncılığına da veda edecek. Doğan Kitap ve D&R mağazaları amazon.com‘a satılacak” dedi.

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubu, bu satın almada başka bir sermaye grubu ile işbirliği yapacağı da iddia edildi...

Doğan Medya'nın başına 'damat' mı geçiyor?

CNN Türk ve Kanal D'ye ne olacak bomba değişim iddiası