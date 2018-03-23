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Flaş iddia! Aydın Doğan onları da satıyor...

Flaş iddia! Aydın Doğan onları da satıyor...

Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan'ın, Doğan Kitap ve D&R mağazalarını da amazon.com'a satacağı iddia edildi...

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 11:28 - Güncelleme: 23-03-2018 11:28

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu'nu Demirören Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’a satmasının ardından flaş bir iddia daha gündeme geldi. Doğan Holding'in, Doğan Kitap ve D&R'ın amazon.com'a satılacağı iddia edildi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kişisel Twitter adresinden, Doğan Kitap D&R mağazalarının Amazon’a satılacağını iddia etti. Yarkadaş, “Doğan Medya Grubu, kitap yayıncılığına da veda edecek. Doğan Kitap ve D&R mağazaları amazon.com‘a satılacak” dedi.

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubu, bu satın almada başka bir sermaye grubu ile işbirliği yapacağı da iddia edildi...

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