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Flaş gelişme! Bakırköy Kadın Cezaevi'nde silah sesleri

Flaş gelişme! Bakırköy Kadın Cezaevi'nde silah sesleri

Nazlı Ilıcak gibi ünlü isimlerin de tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan silah sesleri yükseldi... Alarm verilirken, cezaevinde görevli bir askerin yanlışlıkla arkadaşını vurduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:21 - Güncelleme: 29-03-2018 10:26

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da tutuklu bulunduğu İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi... Alarm verilirken, cezaevinde görev yapan ve ismi öğrenilemeyen bir askerin yanlışlıkla arkadaşını vurduğu ortaya çıktı. Yaralı asker ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ASKER ARKADAŞINI YANLIŞLIKLA VURDU: Olay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Bunun üzerine Cezaevi’ne ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA: Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hasan 29 Mart 2018 10:34 Bir zamanlar hatirliyorum bu nazli ilicak kanal kanal gezerdi AKP ve erdogani savunurdu, vay be merak ediyorum daha recebi savunuyormu? Oglu savunuyor ya kendisi? AKP ve erdogani bunlar parlati

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