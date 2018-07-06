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Fiyatı duyan koştu tarihi rekoru kırdı iyi kazandırdı

Fiyatı duyan koştu tarihi rekoru kırdı iyi kazandırdı

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcının adresi, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altın oldu. Altın fiyatları 2018 yılının ilk 5 ayında yüzde 16'nın üstünde değer kazanırken fırsatı kaçırmayan vatandaş altın aldı. Bankalardaki altın hesaplarında da rekor düzeyde artış yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 14:47 - Güncelleme: 06-07-2018 14:47

Küresel ekonomideki dalgalanmaların etkisiyle yılın 5 ayında yüksek dalgalanma gözlenen döviz ve pay senedi piyasalarından kaçan yatırımcılar altına yönelirken bankalardaki altın hesaplarının değeri 32 milyar liraya dayandı.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının devam etmesi gibi nedenler etkili oldu.

İLK 5 AYDA ALTIN YÜZDE 16,3 DEĞERLENDİ

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek mayıs ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 5 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle bankalardaki altın hesapları da hem değer, hem de miktar bazında rekor seviyelere ulaştı.

Altın bir öyle bir böyle çeyrek bugün bakın kaç lira

TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın 5 ayında 2017 sonuna kıyasla 7 milyar 711 lira artarak 31 milyar 814 milyon lira seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini gördü.

Bu rakamın 31 milyar 96 milyon lirası yurt içi, 718 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

BANKALARDA 170 TONUN ÜZERİNDE ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mayıs ayının son işlem gününü 186 bin 700 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün mayıs sonunda 170,4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son beş ayda 16,8 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti. 

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