FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli askerin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, 15'i muvazzaf, 2'si ihraç 4'ü askeri öğrenci toplam 21 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerini aldığı tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşmıştı. Savcılık, 19'u muvazzaf, 4'ü 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi, yine 11'i meslekten ihraç toplam 34 şüpheli asker hakkında 16 Ekim'de gözaltı kararı vermişti, şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.