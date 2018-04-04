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FETÖ'nün okulu iflas etti: Kapısına bu ilanı astı!

FETÖ'nün okulu iflas etti: Kapısına bu ilanı astı!

Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren, FETÖ'ye bağlı 'Urselbach Gymnasium' lisesinin faaliyetlerini bu yılın Ocak ayı itibariyle sonlandırdığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 17:51 - Güncelleme: 04-04-2018 17:51

Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) bağlı 'Urselbach Gymnasium' isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi, öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği bildirildi.

Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ramiz 04 Nisan 2018 18:43 Hataylı derdin ne senin habere bak birde yorum 😀

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