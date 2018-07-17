FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! 47 asker için...

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri iddia edilen 38'i aktif görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Emniyet müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde aramalar sürüyor.
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