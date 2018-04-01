  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

FETÖ'nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı!

FETÖ'nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı!

Emniyet birimleri, yaptıkları çalışmalarda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyetlerine devam etmeye çalışan FETÖ/PYD’nin, örgüt üyelerini yeni sıfat ve adlandırma ile gruplandırdığını ortaya çıkardı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-04-2018 09:13 - Güncelleme: 01-04-2018 09:13

Emniyet birimleri terör örgütü FETÖ/PYD ile bağlantı kişilerin “Yüceler”, “İbn-i Erkam” ve “Serden Geçti” grubu olarak adlandırıldığı belirlendi.

13 kişilik Yüceler grubunun örgütün en üst tabakası olduğu ve Fethullah Gülen ile yakın çevresinden oluştuğu öne sürülüyor. Habertürk'ün haberine göre, 300 kişiden oluşan İbn-i Erkam grubunun örgütün hassas noktası olduğu ve dağılması halinde örgütün tamamen çökebileceği, bu grubun “finansal güç” ve “deşifre edilmemiş topluluk” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. İbn-i Erkam grubunda bulunan örgüt üyelerinin uluslararası bağlantılarının olduğu, yurtdışına yoğun giriş-çıkış yaptıkları, ağırlıklı olarak ticari faaliyetlerle uğraştıkları öğrenildi. 600 kişiden oluşan Serden Geçti grubunda bulunanların da İbn-i Erkam grubundaki yakınlarının iletişiminden sorumlu oldukları, kendilerini İbn-i Erkam grubu için feda edebilecekleri, bu grubunun işleri ile ilgilendikleri dile getiriliyor. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan operasyonlar ve istihbarat çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ve 5 basamaktan oluşan örgütün yeni şeması şöyle:

YÜCELER: Örgüt lideri ve yakın çevresi, 13 kişi

- İBN-İ ERKAM: Uluslararası bağlantılı, kripto, 300 kişi

- SERDEN GEÇTİ: İbn-i Erkam’a bağlı, 600 kişi

- KAÇAK ÜYELER: Yurtiçinde ve yurtdışında firari olanlar

- FEDA: Adli işlem görmüş ve/veya tutuklu örgüt mensupları.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN FETÖ'nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TACETTİN 01 Nisan 2018 09:25 NE BİÇİM BİR MİKROP LAR YAAAA YAKALA YAKALA BİTMİYORRR RABBİMİZ SOYLARINI KURUTSUN AMİNNN

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro