FETÖ'nün 5 kademeli yeni yapılanması ortaya çıktı!

Emniyet birimleri terör örgütü FETÖ/PYD ile bağlantı kişilerin “Yüceler”, “İbn-i Erkam” ve “Serden Geçti” grubu olarak adlandırıldığı belirlendi.

13 kişilik Yüceler grubunun örgütün en üst tabakası olduğu ve Fethullah Gülen ile yakın çevresinden oluştuğu öne sürülüyor. Habertürk'ün haberine göre, 300 kişiden oluşan İbn-i Erkam grubunun örgütün hassas noktası olduğu ve dağılması halinde örgütün tamamen çökebileceği, bu grubun “finansal güç” ve “deşifre edilmemiş topluluk” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. İbn-i Erkam grubunda bulunan örgüt üyelerinin uluslararası bağlantılarının olduğu, yurtdışına yoğun giriş-çıkış yaptıkları, ağırlıklı olarak ticari faaliyetlerle uğraştıkları öğrenildi. 600 kişiden oluşan Serden Geçti grubunda bulunanların da İbn-i Erkam grubundaki yakınlarının iletişiminden sorumlu oldukları, kendilerini İbn-i Erkam grubu için feda edebilecekleri, bu grubunun işleri ile ilgilendikleri dile getiriliyor. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre yapılan operasyonlar ve istihbarat çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan ve 5 basamaktan oluşan örgütün yeni şeması şöyle:

YÜCELER: Örgüt lideri ve yakın çevresi, 13 kişi

- İBN-İ ERKAM: Uluslararası bağlantılı, kripto, 300 kişi

- SERDEN GEÇTİ: İbn-i Erkam’a bağlı, 600 kişi

- KAÇAK ÜYELER: Yurtiçinde ve yurtdışında firari olanlar

- FEDA: Adli işlem görmüş ve/veya tutuklu örgüt mensupları.