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FETÖ'cüyüm diyen Burak Akın'dan 2 kripto isim

FETÖ'cüyüm diyen Burak Akın'dan 2 kripto isim

FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın itirafları ile TSK'daki diğer kripto FETÖ'cüleri ortaya çıkardı. Burak Akın'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeler doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 08:46 - Güncelleme: 02-01-2018 08:56

27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Burak Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor. Sorgusunda Burak Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.

Burak Akın ifadesinde, örgüt içerisinde aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda örgüt üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri FETÖ'den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

KRİPTO FETÖ'CÜ 2 SUBAY GÖZALTINDA

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.

ŞİFRELİ BULUŞMA

Yüzbaşı Burak Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonların çaldırıp kapatılması ile daha önceden belirlenen şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları öğrenildi. Burak Akın, polisin bu görüşmeleri tespit etmesi üzerine paniğe kapılarak emniyete gidip itirafçı oldu.

KAHRAMAN SANILIYORDU

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü. Zeki Çolak darbe gecesi Genelkurmay'a girişinde FETÖ üyeleri tarafından yere yatırılıp kelepçelenmişti. O sırada Burak Akın olaya müdahale eder görünmüş hatta darbeciler onu vurmuştu. Burak Akın 15 Temmuz kahramanı olarak ödüllendirilmiş evine bakanlar gitmiş ve geçmiş olsun deyip onu kutlamışlardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Rıza sarrafcioglu 02 Ocak 2018 09:29 Demekki 2005 lerden 2013 e kadar ülkeyi onlar yönetmiş.2013 den sonra temizlendiler. Şimdi akp yönetiyor. Durum ortada...

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