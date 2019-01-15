FETÖ'cü Enes Kanter hakkında kırmızı bülten başvurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında iade talepnamesi düzenledi ve kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

Kariyerine NBA'de devam eden Enes Kanter, verdiği son demeçte "Türk ''Türk hükümeti bana kafayı takmış" ifadelerini kullanmıştı.

ENES PARANOYAK OLDU

NBA takımlarından New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter, 17 Ocak'ta Londra'da oynanacak Washington Wizards maçında forma giymeyeceğini, İngiltere'ye de gelmeyeceğini açıkladı. Kanter, bu kararına gerekçe olarak, 'suikasta uğramaktan korkmasını' gösterdi.



NEW YORK KNICKS: ENES KANTER'İN VİZE SORUNU VAR

BBC'ye konuşan NBA Sözcüsü Mike Bass, bugüne dek ABD dışında yüzlerce NBA maçı oynandığını, bunun emsalsiz ve eşi benzeri olmayan bir durum olduğunu söylemişti. New York Knicks ise Enes Kanter'in Londra'daki maçta forma giyemeyecek olmasının nedeninin güvenlik kaygısı değil, vize sorunu olduğunu açıkladı.