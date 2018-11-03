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FETÖ Yunan polisini rüşvete bağlamış

FETÖ Yunan polisini rüşvete bağlamış

Militanlarına Yunanistan’a kaçma talimatı veren FETÖ elebaşı MİT’e takıldı. FETÖ'cülerin firar edebilmek için Yunanistan polisini rüşvete bağladığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 11:01 - Güncelleme: 03-11-2018 11:01

15 Temmuz darbe girişiminden sonra haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış güzergahıyla ilgili Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatlar MİT tarafından deşifre edildi.

Avrupa'ya kaçan örgüt üyeleri tarafından organize edilen kaçışla ilgili, plana uymayan FETÖ'cülerin ortada bırakıldığı tespit edildi. FETÖ'cülere "Boğulmalar ve yakalanmalar profesyonel olmayan ekiplerin eski ve yıpranmış botlarıyla kaçmaya çalışanlar, az bir ücret farkı için hayatınızı tehlikeye atmayın" diyen elebaşının firar talimatları şöyle:

'HİÇBİRİNİZİ TANIMIYORUZ'
FETÖ'cü insan kaçakçısı organizatörler, Avrupa'ya geçtikten sonra teröristlere rahat bir hayat vaat ederken, yakalanmaları durumunda 'hiç birinizi tanımıyoruz' diyerek tüm şartları kabul etmeye zorladıklarını da yine MİT tespit etti.

PİŞMAN OLUP DÖNDÜLER
FETÖ tarafından para karşılığı yurt dışına çıkarılan bazı örgüt üyelerinin Yunanistan'daki kamplarda bir süre kaldıktan sonra örgüte güvenmediği için pişman olup geri döndüğü ve teslim olduğu ileri sürüldü.

1- EN AZ 2500 EURO SONRA MERİÇ
Yurt dışına çıkmak isteyenler en az 2 bin 500 euro verecek, Edirne'ye geçişten önce bir öncü ekip yola çıkarak polis kontrolü olup olmadığını kontrol edecek. Sonrasında örgüt üyeleri küçük gruplar halinde Meriç Irmağı kenarına getirilecek ve buradan botlara bindirilecek.

2- KAÇIŞIN PAROLASI: BİZ GÜLENİSTİZ
Yasadışı yollardan Yunanistan'a geçişin sağlanmasında Yunan polisine sığınılacak ve 'Gülenist' olduğunu söylenecek. Bu parola sonrası Yunan polisi yardımcı olacak ve sizi diğer FETÖ'cülerin bulunduğu kampa götürecek. Kampa girerken örgüt üyesi 3-4 kişinin referansını vermek şart. Aksi takdirde kampta farklı muameleye tabi tutulursunuz.

3- PARA VER, İŞİN HIZLI ÇÖZÜLSÜN
Yunan polisine 2 bin 500 - 3 bin euro rüşvet verilmesi durumunda işlemler hızlandırılacak. Diğer Avrupa ülkelerine daha çabuk geçilecek. Bu parayı vermeyenlerin işlemleri ise en az 1 yıl sürer.

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