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FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Burak Akın için inceleme başlatıldı

FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Burak Akın için inceleme başlatıldı

15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilen ve FETÖ örgütüne üye olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Burak Akın, idari inceleme kapsamında açığa alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 18:33 - Güncelleme: 15-01-2018 18:33

Genelkurmay Başkanlığı, FETÖ itirafçısı olan Yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. İdari işlem başlatılarak açığa alınan Akın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince de darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmuş, Ankara İl Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelen Akın’ın şok itirafı polisleri de şaşkına çevirmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle bırakılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir yarbay ve bir binbaşı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 yarbay polise teslim olmuştu.

Sorgu odasına alınan Akın, 15 Temmuz'dan sonra örgütün kendisine baskı yaptığını, bu baskılara artık dayanamadığını söylemişti. 

Akın, emniyetteki ifadesinde "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar" demişti.

FETÖ'cüyüm diyen Burak Akın neden serbest bırakıldı?FETÖ'cüyüm diyen Burak Akın neden serbest bırakıldı?FETÖ'cüyüm diyen Burak Akın neden serbest bırakıldı?FETÖ'cüyüm diyen Burak Akın neden serbest bırakıldı?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 🌑 ... Komünist Görüş 15 Ocak 2018 18:46 🌑 🌑 Askeri Savcı Üçok, “Darbe sonrasında 7 bin 500 kişi ihraç edildi. TSK’da hâlâ, nereden baksanız 40-50 bin FETÖ’cü var. Halen ordu içerisindeki en güçlü grup FETÖ’cüler ve yeni bir darbe yapabilirler” dedi🌑

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