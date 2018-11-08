Ferhat Sarıkaya FETÖ'den tutuklandı Yaşar Büyükanıt beddua etmişti

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara Adliyesi'ne götürülen eski savcı Sarıkaya, savcı Özcan'a ifade verdi.

Savcı Özcan, ifade işlemi sonunda Ferhat Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ferhat Sarıkaya FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

FETÖ’nün ilk kumpası olduğu iddia edilen Şemdinli davasını açan ve hazırlanan iddianamede imzası bulunan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu. HSK o dönemde Sarıkaya’yı açığa almıştı.

FETÖ'NÜN İLKLERİNDEN

Ferhat Sarıkaya Paralel Yapı'nın elindeki yargı gücünü kullanarak yaptığı ilk operasyonlardan birine imza atmıştı. Yaşar Büyükanıt döneminde TSK'ya yönelik Şemdinli iddianamesini hazırlamış ve akıllara zarar ithamlarda bulunmuştu.

YAŞAR BÜYÜKANIT BEDDUA ETTİ!

O dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt kendisinden helallik isteyen Ferhat Sarıkaya için şunları söylemişti:



-"Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmeyeceğim. Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen."