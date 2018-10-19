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Ferdi Kadıoğlu: Okuyunca şoke oldum

Ferdi Kadıoğlu: Okuyunca şoke oldum

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, ''Kumpas haberlerini okuyunca şoke oldum. Tüm bunlar yaşanırken orada değildim ve böyle bir şey beklemiyordum. Alınan kararların doğru olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 14:19 - Güncelleme: 19-10-2018 14:19

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz NEC Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da yayım yapan NOS kanalına konuştu. İşte Kadıoğlu'nun Sarı Lacivertliler'in gündemiyle alakalı yaptığı birbirinden çarpıcı açıklamalar:

Kumpas haberlerini okuyunca şoke oldum. Tüm bunlar yaşanırken orada değildim ve böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten kumpas ve tacizle alakalı hiçbir şey fark etmedim. Kaybettiğiniz vakit atmosfer hep kötü olur ancak takım olarak çok iyi bir uyuma sahibiz.

Alınan kararların doğru olduğunu düşünüyorum ve umuyorum ki kısa süre içinde ipleri yeniden elimize alacağız. Phillip Cocu'nun da gideceğini düşünmüyorum. Takımdaki herkes ona güveniyor.

''BASKI NORMAL''
Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte baskının büyük olması normal. Aynı şey Ajax için de geçerli. Türk taraftarlar, futbolu gerçekten yaşıyorlar. O kadar büyük bir tutku var ki bir ailede Fenerbahçeliler ile Galatasaraylıların birbirleriyle kavga ettiğini bile görebiliyorsunuz.

''ŞU AN TÜRKÇE KONUŞAMIYORUM''
Türkçeyi şu an konuşamıyorum, öğrenme aşamasındayım. Felemenkçe ile Türkçe arasındaki fark büyük ancak öğretmenim Türkçeyi çabuk kavrayacağımı söylüyor. Zaten şu anda da temel birkaç kelimeyi konuşabiliyorum. Dışarı çıktığımda işlerimi kendim halledebiliyorum.

''SABIRLIYIM''
Futbolda oynadığınız zaman hep daha mutlu olursunuz. Çok yüksek seviyede antrenman yapıyoruz ve güçlendiğimi, daha iyi oynamaya başladığımı ve A takımdaki ilk maçıma giderek yaklaştığımı fark ediyorum. Ben sabırlıyım ama umarım A takımda oynamama uzun zaman almaz. Genç futbolcular için şu an takıma girmek zor ancak iyi çalışmaya başladıklarında her şey daha kolay olacak.

''MİLLİ TAKIMA YÜKSELMEK İSTİYORUM''
Hollanda'nın yeni jenerasyonundaki kilit oyunculardan biri olmak istiyorum ve hocam da beni takımın anahtar oyuncularından biri olarak görüyor. Umarım gelecekte daha iyi sonuçlar alırız. Hollanda Milli Takımı'nın şu an daha iyiye gidiyor olması harika bir şey ve takımda genç isimleri görmek de harika. Zira milli takıma yükselmek, her genç futbolcunun hedefidir.

''BAŞKA TAKIMLARDA BENİ İSTİYORDU''
Eğer Fenerbahçe'ye transfer olmak gibi bir fırsatınız varsa bunu değerlendirmek zorundasınız. Başka takımlar da beni istiyordu ancak hiçbiri NEC Nijmegen'in talep ettiği parayı vermek istemedi. Türk futbolu her geçen gün gelişiyor ve Hollandalı bir antrenörle çalışmak beni iyi hissettiriyor. Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp ve bu takımda oynayabildiğim için kendimle gurur duyuyorum.

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