Fenerbahçe'ye büyük şok! Vincent Janssen...

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan 24 yaşındaki Hollandalı golcü, istenileni veremeyince Tottenham'a geri dönmüştü. Ara transferde bir golcü almayı planlayan Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Tottenhamlı Vincent Janssen teklif edildi iddiası gündeme bomba gibi düştü.

YARIM KALAN İŞİ VAR

Tecrübeli ismin menajerinin, sarı-kırmızılı idarecilere mesaj yollayarak, "Janssen, İstanbul'da yarım kalan bir işi olduğunu düşünüyor. İsterseniz size gelebilir" dediği gelen bilgiler arasında.



Ağustos ayında küçük bir operasyon geçiren yıldızın antrenmanlara başladığı ve ocak ayında tam hazır olarak sahalara döneceği ifade edildi.