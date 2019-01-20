Fenerbahçe'nin Bursa kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada;

"Profesyonel Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 18. Haftasında Bursaspor ile karşılaşıyor. 21 Ocak Pazartesi günü (yarın) Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi Takımımızın kamp kadrosu belli oldu:

Volkan Demirel, Berke Özer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Abdülcebrail Akbulut, Mehmet Topal, Jailson, Mehmet Ekici, Yassine Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Michael Frey, Roberto Soldado." ifadelerine yer verildi.