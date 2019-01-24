Fenerbahçeli yıldız Terim'e mesaj yolladı: Gelmeye hazırım hocam

Transfer sezonunun bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe ile Galatasaray cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Serdar Aziz'i kadro dışı bırakmasının ardından Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncunun akıbeti belirsizliğini korurken, bugün Alper Potuk bombası patladı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olmayan 27 yaşındaki Alper Potuk'un, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı teknik direktör Fatih Terim'i arayarak "Hocam, Galatasaray'a gelmek istiyorum. Sarı-kırmızılı takıma imza atmam için fedakarlığa hazırım" dediği iddia edildi.

TAKAS GÜNDEMDE

Ayrıca başka bir iddiaya göre Fenerbahçe'de zorlukla forma şansı bulabilen Alper Potuk'la, Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz takası gündeme geldi.

TERİM KARARINI VERECEK

Garry Rodrigues'in takımdan ayrılmasının ardından hücum hattında eksiği bulunan Galatasaray'ın Alper Potuk cevabını Fatih Terim verecek. Terim'in transfer çalışmalarındaki son duruma göre, kararını Alper Potuk'a ileteceği öne sürüldü.

