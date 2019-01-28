Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.
Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi ise, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE: 1 - 0 :YENİ MALATYASPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin , Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilerhme, Adem, Ömer
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
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