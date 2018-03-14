Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri tümü!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 17 Mart 2018 cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Tarihi derbi öncesinde Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri dillerde. Galatasaray Fenerbahçe'yi sahasında en son 1999 yılında yenmişti. O zaman Galatasaray'ın yöneticisi Faruk Süren'di. O gün doğan çocuklar bugün 18 yaşındalar.

22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 18 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün önceki 6 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

GALİBİYETİ SON GÖREN FATİH TERİM : Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.



FATİH TERİM'İN FENERBAHÇE KABUSU : Fatih Terim 1999 yılındaki galibiyetten sonra Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Terim idaresindeki bu 5 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 2 beraberlik yaşadı.



Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri tamamı şöyle:

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 18 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti: Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

13 DAKİKA GALİBİYET GÖREBİLDİ : Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında 18 maçlık galibiyet hasreti bulunan Galatasaray, bu karşılaşmalarda sadece 13 dakika skor üstünlüğünü elinde tutabildi. Kadıköy'de rakibine ligde 18 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda önemli ve geçilmesi zor bir istatistiğe de imza attı. 2000-2001 sezonuyla başlayan söz konusu periyotta toplam 1620 dakikayı kapsayan 18 lig maçında, sarı-lacivertli ekip, 928 dakikalık süreyi skor bakımından önde oynarken, 679 dakikada ise skora eşitlik hakim oldu. Fenerbahçe'nin seyircisi önünde rakibine galibiyet göstermediği maçlarda attığı 37 gole, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verebildi.

Fenerbahçe Galatasaray arasında Süper Lig'de son 18 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:



Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)

2000-2001 2 - 1 : Ali, Yusuf, Suat

2001-2002 1 - 0 : Rapaiç

2002-2003 6 - 0 : Tuncay, Ortega, Serhat (2 gol) , Ceyhun, Ümit Özat

2003-2004 2 - 1 : Nobre, Mehmet Yozgatlı , Ömer Erdoğan

2004-2005 1 - 0 : Nobre

2005-2006 4 - 0 : Appiah, Luciano, Alex, Anelka

2006-2007 2 - 1 : Alex, Kezman, Ümit Karan

2007-2008 2 - 0 : Semih, Deivid

2008-2009 4 - 1 : Selçuk, Lugano, Deivid / Lincoln, Emre

2009-2010 3 - 1 : Alex (2 gol), Güiza / Hakan Balta

2010-2011 0 - 0 -

2011-2012 2 - 2 : Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta

2011-2012 0 - 0 -

2012-2013 2 - 1 : Webo (2 gol) / Burak

2013-2014 2 - 0 : Emre, Cristian

2014-2015 1 - 0 : Kuyt

2015-2016 1 - 1 : Diego / Olcan Adın

2016-2017 2 - 0 : Van Persie ( 2 gol)

Derbilerin faturası ağır oluyor