Fenerbahçe Galatasaray 6-0'lık maçın golleri teknik direktör kimdi?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesinde iki takım arasında maçların sonuçları yeniden gündemde. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye en son 1999 yılında yenmiş olması ve aradan 18 yıl geçmiş olması dalga konusu olurken, 6-0'lık unutulmaz maç da yeniden hatırlandı.

Tarih 6 Kasım 2002... Skor tabelasında Fenerbahçe 6 Galatasaray 0 yazıyordu. Peki o gün Fenerbahçe'nin gollerini atan futbolcular ve Galatasaray'ın teknik direktörü kimdi? Gelin o maçın gollerini ve unutulan detaylarını hatırlayalım.

06.11.2002 tarihindeki maç Fenerbahçe stadında oynanmıştı ve Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'di. Fenerbahçe'nin başında ise Werner Lorant bulunuyordu. 6-0'lık maçın gollerini atan Fenerbahçeli futbolcular Tuncay, Ortega, Serhat (2 gol) , Ceyhun ve Ümit Özat olmuştu. Bu maçın 6-0'lık skoru dışında Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti 9 kişi ile elde etmiş olması kırılması güç bir rekor çıkarmıştı. Maçın 57. dakikasında takımın yıldızı olan Ariel Ortega atılmış ikinci yarıda 84. dakikada ise Emre Aşık kırmızı kart görmüştür.

Fenerbahçe Galatasaray arasındaki ezeli rekabette Aslan, kanaryayı Kadıköy'deki sahasında en son 18 yıl önce 1999 senesinde yenebilmişti. Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.





FATİH TERİM'İN FENERBAHÇE KABUSU : Fatih Terim 1999 yılındaki galibiyetten sonra Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Terim idaresindeki bu 5 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 2 beraberlik yaşadı.



Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri tamamı şöyle:

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink