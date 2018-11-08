Fenerbahçe Anderlecht UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 4. maçında Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Kadıköy'de taraftarının desteğini arkasına alan Fenerbahçe ilk yarıda oyunun hakimi olmasına rağmen gol atma başarısını gösteremedi.

İkinci yarıda Anderlecht önünde baskısını daha da artıran Fenerbahçe Valbuena ile kilidi açmayı başardı. 72. dakikada sarı lacivertlileri 1-0 öne geçiren Fransız yıldız bu golden iki dakika sonra da Frey'e ikinci golün asistini yaptı.

Kalan dakikalarda farkı daha da açacak fırsatları yakalayan Fenerbahçe bunları değerlendiremeyince sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın 79. dakikasında Anderlecht'ten Zakaria Bakkali kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj elde etti. Anderlecht ise 1 puanda kaldı.

FENERBAHÇE: 2 - 0 :ANDERLECHT

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Andreas Ekberg

FENERBAHÇE: Harun, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Valbuena, Jailson, Eljif, Ayew, Frey, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

ANDERLECHT: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Kums, Trebel, Gerkens, Makarenko, Dimata, Bakkali

TEKNİK DİREKTÖR: Hein Varhaezenbruck