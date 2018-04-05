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Fehmi Koru'dan muhalefete bomba Abdullah Gül teklifi!

Fehmi Koru'dan muhalefete bomba Abdullah Gül teklifi!

Usta Gazeteci Fehmi Koru, bugünkü yazısında kamuoyunun en çok tartıştığı konu Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olma iddialarıyla ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Fehmi Koru muhalefete Gül'le ilgili bomba bir teklifte bulundu. Koru; ''muhalefet, adaylık için Abdullah Gül'e baskı yapmayı düşünmeli'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 13:52 - Güncelleme: 05-04-2018 13:52

Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde Erdoğan'a rakip olacağı sürekli konuşuluyor. İktidar ve muhalefet partileri de bu konuyu sürekli tartışmaktan kendilerini alamıyor. Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı herkes tarafından merak edilirken usta gazeteci Fehmi Koru'dan muhalefete çok konuşulacak bir öneri geldi.

Fehmi Koru bugünkü yazısında muhalefete Abdullah Gül'e adaylık konusunda baskı yapmalarını teklif etti. İşte Koru'nun o yazısı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partili milletvekilleriyle toplu görüşmeler yapmakta…O görüşmelerden edindiği izlenimi günün sonunda Parti Meclisi üyeleriyle paylaşacak Kılıçdaroğlu. Erken seçimin kapıda olduğunun işaretleri alındığı ve baskın seçim endişesi büyüdüğü için bunu normal karşılamamız gerekiyor.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI? Zamanından erkene alınması beklenen seçimlerden biri cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu ve o seçim aynı zamanda sistem değişikliği yolunda atılan adımların sonuncusu sayıldığı için de, aday üzerinde spekülasyoınların istişari görüşmelerde gündeme gelmesi kaçınılmaz.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NUN ÖZELLİKLERİ BİLİNMİYORDU

Çok değerli bir bilim tarihi profesörü olma ve literatüre emsalsiz eserler kazandırması yanında, uluslararası camiada da takdir edilen bir kişiliğe sahip Ekmeleddin İhsanoğlu, aslına bakılırsa, muhalefetin o dönemde bulabileceği en ideal adaydı. Ancak bir eksiği vardı: Kamuoyu tarafından kişiliği, o güne kadar neler yaptığı ve hangi özellikleri sayesinde cumhurbaşkanlığına münasip görüldüğü bilinmiyordu.Buna rağmen yüzde 40’a yakın oy almayı başardı Ekmeleddin İhsanoğlu…

FORMÜL İŞE YARAMADI

Kendisini aday gösteren partilerin teşkilatları çalışmadığı, arkasında adaylığını başarıya çevirecek bir siyasi mekanizma da bulunmadığı halde…Nedense bu gerçeği görmek yerine akıllarını ‘‘Formül işe de yaramadı’’ peşin fikrine takmış görünüyor CHP’liler…

‘‘Kazanabilecek bir ismi siz verin’’ cevabıyla yetinilmesini zaten o yüzden tavsiye ettim. Öyle bir isim muhalefet partilerinin hiçbirinde yok.
AK Parti de eşit görüntülü yarışı istemeli

HERHANGİ BİR AK PARTİLİ BU SEÇİMİ KAZANABİLİR

AK Parti adayının -o kişinin şahsen hükmettiği oy yüzde 50’nin üzerinde dolaşan Tayyip Erdoğan olması bile gerekmiyor, herhangi bir AK Partilinin- daha ilk turda kazanabileceği bir seçim olacak yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimi…

Muhalefet partilerinin (CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin) cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partilerinin sınırlarını aşan, şahıs olarak da seçildiğinde partiler üstü kalabilecek, aralarında uzlaşabildikleri ilkeleri hayata geçirmeyi benimseyecek ve benimseyebileceğine toplumun güvenebileceği bir ismi aday olarak belirlemeleri gerekiyor.

ABDULLAH GÜL'E BASKI YAPIN!

O ismin illa Abdullah Gül olması da gerekmiyor.Kendisine sorulduğunda Gül de adaylığa razı olabileceği yolunda bir işareti bugüne kadar vermedi zaten. Ancak sayılan özellikle sahip başka biri bulunamazsa Abdullah Gül’e bu yolda baskı yapmak düşünülmeli.

GÜL'ÜN YARIŞA KATILMASI OLUMLU BİR GELİŞME OLUR

Gül’ün yarışa katılması AK Parti için de olumlu bir gelişmedir. AK Partililer yarışa o kadar önde başlıyorlar ki, adaylarının karşısına çıkacak adayın kimliği o tabloyu zor değiştirir. Ancak yarışın eşite yakın şartlarda geçtiği tablosu ülke için olduğu kadar AK Parti’nin de yararınadır. Türkiye gerçekleri, daha doğrusu seçmenlerin profili, böyle bir eleme sürecini zorluyor, ne yapalım gerçek bu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • misafir 05 Nisan 2018 14:45 2007 deki yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu adamın bile adını duymuştum ben demek ki bu adam birilerinin üst sıralarında bir yazarmış. Durmadan moral bozmaya çalışan tilki gibi bir adam bu ama artık verdiği akıllara çocuklar bile kanmıyor.

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Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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