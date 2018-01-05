Fehmi Koru yazdı Abdullah Gül ne yapacak!

Abdullah Gül bundan sonra ne yapacak? KHK düzenlemesini eleştirerek AK Parti'de şimşeklerini üzerine çeken Gül'ün yeni yol haritası nasıl olacak merak korusu olurken, gözler yakın arkadaşı Fehmi Koru'ya çevrildi.

GÜL DENEYİMİNDE İNSANLAR DÜNYADA DA AZ: Kendi internet sitesinde bu konuyu değinen Koru, Gül'e sahip çıktı, övgüler yağdırdı. Gül için Koru, yazısında "Her sözün ne ağırlıkta olduğunu, politik söylem ve uygulamaların nasıl tepkilere yol açabileceğini, atılan her adımın ülkeye ne getirip ülkeden ne götürebileceğini hesap edebilecek deneyimde insanımızın sayısı bir-ikiyi geçmez herhalde. Abdullah Gül o nadirattan insanlardan biri." ifadelerine yer verdi.

"Medya aracılığıyla konuştuğu’’ tespitine tepki gösteren Koru, medyanın tek sesli olduğunu, Gül'ün KHK görüşünü bir Twitter mesajıyla duyurabildiğini savundu. Koru, yazısını şu sözlerle tamamladı:

KORU'DAN GÜL'E "KONUŞMAYA DEVAM" MESAJI: "Herhalde Gül de.. AK Parti’nin ve hükümetin iç ve dış kamuoyunun hassasiyet göstereceği bir tasarruftan önce.. kendisinin bilgilendirilmesini.. görüşlerinin alınmasını.. Twitter üzerinden uyarıda bulunmaya yeğlerdi.

Ne olacak şimdi? En son mesajı ‘‘Görüş açıklamaya devam edeceğim’’ vaadiydi. Kendi hesabıma ben, dışişleri bakanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış Abdullah Gül’ün, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alınmasından polislere yakalanan ‘zanlıların bacaklarının kırılması’ tavsiyesi ile sanıklara Guantanamo kıyafeti zorunluluğu getirilmesine ve OHAL’in süreklilik kazanmasına kadar bir dizi konuda daha ne düşündüğünü merak ediyorum. Merak bu ya."

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