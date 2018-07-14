Fehmi Koru Adnan Oktar'ın İsrail bağlantısını yazdı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda suçlamalar arasında casusluk ta vardı. Mason üstadı Oktar'ın İsrail yakınlığının boyutları soruşturma konularından birisi oldu. İsrail'i ve İsrail basınını yakından takip eden kalemlerden biri olan Fehmi Koru bu konuya ilişkin ilginç ayrıntılar aktardı. İşte o yazısının ilgili bölümü:

SİYONİST VEKİLLERİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİP ÇEŞİTLİ YERLERLE TEMAS KURDURMUŞLAR

"(...)Yabancı basını yakından izlediğim için, Jerusalem Post gazetesinde, grup üyelerinin siyonist örgütlerin davetiyle İsrail’i ziyaret edip Knesset’te (İsrail millet meclisi) görüşmelere katıldıkları haberiyle karşılaştığımda çok şaşırmıştım.

Şaşkınlığımı o zaman bünyesinde yer aldığım gazetedeki bir yazıma da yansıtmaktan geri durmadım. Sanıyorum, hassas kamuoyu İsrail bağlantısını ilk benim o ve onu takip eden yazılarımdan öğrenmiştir (Sözgelimi, ‘Adnan Hoca: ‘İsrail Türkiye’nin doğal müttefiki’ başlıklı yazım, Star, 1 Nisan 2013).

İsrail ilişkisinin boyutlarının genişlediğini, Dünya Siyonist Örgütü yöneticisi Dov Lipman’ı bir grup İsrailli milletvekili ile ülkemize getirip çeşitli yerlerle temas kurmalarını sağladıklarını da bu sitede yazmıştım. (24 Haziran 2016; ‘Siyonist İsrailli milletvekili bugün İstanbul’da ne yapıyordu?’ başlıklı yazım.)

Çok rahatsız olduklarını sonraki günlerde sergiledikleri tavırlardan biliyorum. Arkası geldi o ilk ziyaretin. Grubun Türkiye’de düzenlediği çeşitli davetlere Knesset’ten önemli isimler de katılmaya başladı.

U DÖNÜŞÜ YAPAN ÜNLÜLERE GÖNDERME

Ünlülerin de katıldığı davetleriyle ünlü bir gruptur bu. Şimdilerde operasyondan cesaret alarak grup aleyhine yazıp çizenlerin bir kısmının da koşa koşa gittiği ve sonrasında karşılaştıkları hoş muameleyi anlata anlata bitiremedikleri davetlerde masalarda tek eksiğin kuş sütü olduğunu biliyorum.

Hayır, katıldığım için değil -ne onlar o etkinliklere beni davet ettiler, ne de ben ‘hadi gidelim’ diyenlere kapılıp kendiliğimden gittim- katılanların yazdıklarından ve o davetlerden medyaya sızan görüntülerden bunu biliyorum.

SINIRLARI FAZLASIYLA AŞMIŞ

Bildiğim bir şey daha var: Hemen her ülkede bu gruba benzer -bir bölümü ezoterik- yapılanmalar bulunuyor. Sistemler sınırları aşmadıkları sürece onları genellikle görmezden geliyorlar. Anladığım kadarıyla, bizde bu grubun sınırları fazlasıyla aştığı görülmüş ve operasyon da bu yüzden başlatılmış…

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı