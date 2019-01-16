Fatih Terim yıldız futbolcuya 'takımdan ayrılma' diyecek

Yeni eski bir Galatasaraylı olan Garry Rodrigues'in gittiği Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, bu sefer gözünü başka bir yıldıza çevirdi. Taraftarlar ısrarla forvet transferi beklediği bu zamanda Galatasaray'dan ayrılan isimler can sıkıcı olmaya başlamışken, Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Al Ittihad'ın ısrarla kadroya katmak istediği ve yıllık 5,5 milyon euro garanti ücret ile ikna ettiği Faslı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelecek.

"Sezon sonunda git"

Ancak Fatih Terim, devre arasında oyuncusunu kaybetmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, teklife sıcak bakan Belhanda'ya yapacağı görüşmede "devre arasında ayrılma" diyecek ve ikna etmeye çalışacak. Bu görüşmenin ardından Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi ve 24 saat içinde de resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

9 milyon euro bonservis bedeli

Al Ittihad Kulübü'nün Galatasaray'a ise 9 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve yönetimin bu rakamdan memnun olduğu, Fatih Terim'in son kararının beklendiği kaydedildi.

Galatasaray'da 50 maça çıkan Belhanda, 3 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.