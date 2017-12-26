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Fatih Gürsul kimdir CHP'ye şok FETÖ'den hapis cezası

Fatih Gürsul kimdir CHP'ye şok FETÖ'den hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul kimdir? İşte FETÖ suçlamasıyla hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Fatih Gürsul ve ailesi hakkında bilinmeyenler...

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 16:41 - Güncelleme: 26-12-2017 16:41

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara'da FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğretim üyesi Gürsul, FETÖ darbe girişimi soruşturması kapsamında yaklaşık 4 ay önce açığa alınmıştı.

FATİH GÜRSUL KİMDİR?: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2000-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Leadership, Research & Consulting (LRC) A.Ş. Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD) Başkanı olan Doç. Dr. Gürsul, ulusal ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu ile özellikle zihinsel engelliler ile ilgili projeler gerçekleştirdi.

26. Dönem Elazığ Milletvekili 1. sıra adayı olmadan önce Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden University of California San Diego’da araştırmacı bilim adamı olarak görev yapan Gürsul, 2010 yılında ABD Florida State University tarafından, 900 bilim adamı arasından, en iyi makale ödülü olan “The Best Paper Award” ödülüne layık görülmüştü.

3 yıldır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Doç. Dr. Gürsul evli, Nehir Lale ve Deniz Nazım adında iki çocuğu bulunuyor.

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