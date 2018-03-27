Facebook hisselerindeki erime sürüyor

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 344,89 puan (yüzde 1,43) düşüşle 23.857,71 puandan, Standard&Poor's 500 Endeksi 45,93 puan (yüzde 1,73) azalışla 2.612,62 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 211,74 puan (yüzde 2,93) değer kaybıyla 7.008,81 puana geriledi.

Facebook'un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliği skandalı kapsamında ABD Kongresinde ifade vereceğinin iddia edilmesinin ardından, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Apple ve Microsoft hisseleri sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 4,6 düşüş kaydederken, Facebook hisseleri yüzde 4,9 değer kaybetti.

Facebook'un yanı sıra ABD Senatosunda ifade vermeye davet edilen Google ve Twitter'ın hisseleri de sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 12 azaldı.