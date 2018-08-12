Evinde yaralı bulunan genç öldü: Eski eşi gözaltında!

KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda: fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Konar (32), 2 katlı evin bodrum katında bıçakla yaralanmış halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, Konar’ı hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Konar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1 çocuk babası Fuat Konar'ın 2 ay önce eşinden boşandığı öğrenilirken, eski eş N.T. gözaltına alındı.
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