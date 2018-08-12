Evinde yaralı bulunan genç öldü: Eski eşi gözaltında!

KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda: fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Konar (32), 2 katlı evin bodrum katında bıçakla yaralanmış halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, Konar’ı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Konar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 çocuk babası Fuat Konar'ın 2 ay önce eşinden boşandığı öğrenilirken, eski eş N.T. gözaltına alındı.