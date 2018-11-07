Esra Erol'da Burcu Çerşil'in babası öz dayısı mı korkunç sır ifşa oldu

19 yaşındaki Burcu Çerşil 4 kardeşin en büyüğü. Diğer 3 kardeşi annesinin yaptığı ikinci evlilikten. Burcu Çerşil'in annesi Ayşe Çerşil o bir yaşındayken Recep Zılnalbant ile evleniyor. Burcu 11 yaşına kadar Recep Bey'i babası biliyor. 18 yaşına kadar da korkunç gerçekten habersiz yaşıyor.

Annesi Ayşe Çerşil kızı Burcu Çerşil'i hiç sevmiyor ve bunu da sürekli yüzüne vuruyor. İlk kez onu 14 yaşında kapıya atıyor. O yaşta Burcu çocuk esirgeme kurumuna sığınmak durumunda kalıyor. Aklında ise hep 'annem beni neden sevmiyor' sorusu oluyor. Zira annesi diğer 3 kardeşini çok seviyor ve ilgili bir anne olarak görülüyor. Sadece Burcu'ya karşı bir nefret duyuyor. Burcu Esra Erol'da korkunç gerçeği öğrenme sürecini şöyle anlattı:

-Bana sen tecavüz çocuğusun dedi. Bana sarılıyordu ama en çok zoruma giden onun sahte olmasıydı. 14 yaşında dışarı atıdığımda bir çok kez dışarı atıldım. Annem beni geri aldı bir daha attı, aldı bir daha attı.

-18 yaşında babam (üvey baba Recep Zılnalbant) beni aradı beni. Ben de yeni öğrendim. Senin baban dayın dedi. Benim annem 5 kız kardeş. Baba bir olan bir de abileri var. Evdeki geçimsizlik yüzünden teyzem ve annem abilerinin yanına gitmişler. Ne olmuşsa orda olmuş. Üvey abileri ikisine de tecavüz etmiş.

Dayısı babası çıktı ATV'de Esra Erol iki kardeşe tecavüzle dondu kaldı kütükte bir isim daha var...