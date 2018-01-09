  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eski NATO Sekreteri'nden tarihi Rusya itirafı!

Eski NATO Sekreteri'nden tarihi Rusya itirafı!

NATO eski Genel Sekreteri De Hoop Scheffer, NATO'nun hamlelerini eleştirirken, Rusya'nın kırmızı çizgilerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-01-2018 18:28 - Güncelleme: 09-01-2018 18:28

NATO eski Genel Sekreteri De Hoop Scheffer, Hollanda televizyonuna yaptığı açıklamada NATO'nun, Rusya'nın 'kırmızı çizgilerine' saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. İttifakın, Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik sözü vermesinin Putin'in radikalleşmesine neden olduğunu söyleyen Scheffer, Rusya liderinin eski Sovyetler Birliği dönemindeki agresif tutumuna geri dönmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Scheffer, 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Zirvesi'nde, Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik için yeşil ışık yakıldığını anımsattı. Putin'in o dönem kendisine, "Sayın Genel Sekreter, böyle bir şey olamaz, olmayacak" dediğini aktardı.

"BUSH ISRAR ETMİŞTİ"

Bu tepkiyi anlaşılabilir olarak değerlendiren Scheffer, Almanya Başkanı Angela Merkel'in itirazına rağmen, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un ısrarı üzerine NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna için kapıyı araladığını anlattı.

"PUTİN'İN TEPKİSİNİ HAFİFE ALDIK"

Scheffer, o zaman Putin'in tepkisini hafife aldıklarını belirterek, "O zaman bütün üyeleri tek çizgide tutmak için çok şey yapılmalıydı" dedi.

Bu gelişme üzerine Moskova'nın daha radikal bir çizgiye geldiğini vurgulayan Scheffer'e göre, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği artık daha fazla sorun yaratmayacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eski NATO Sekreteri'nden tarihi Rusya itirafı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2018 21:06 Rusya haklı diyor,ama sonra Gürcistan ve Ukrayna NATO'ya üyeliği artık sorun olmaz diyor.Belli ki Rusya ağzıyla kuş tutsa,yine de Rusya'yı kuşatmaya devam edecekler.Savaş çıkartarak katliam yapmak ve tüm rakiplerini ortadan kaldırmak istiyor Batı emperyalizmi.

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat