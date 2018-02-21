Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 yıl önce Göle ilçesinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesi alınan Ata, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.