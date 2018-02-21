Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 yıl önce Göle ilçesinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesi alınan Ata, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER