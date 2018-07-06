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Eski Başbakana 10 yıl hapis!

Eski Başbakana 10 yıl hapis!

Geçen yıl Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin hakkındaki yolsuzluk soruşturması gerekçesiyle başbakanlıktan azledip ömür boyu siyaset yasağı getirdiği Navaz Şerif, gıyabında görülen yolsuzluk davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi tedavi gördüğü için Londra'da bulunan Şerif'in hakkında çıkan karardan sonra ülkesine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 15:44 - Güncelleme: 06-07-2018 15:44

Pakistan'da yolsuzluk davalarına bakan bir mahkeme, eski Başbakan Navaz Şerif'i yolsuzluk suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum ederken yasadışı şekilde Londra'da çok pahalı emlaklar satın aldığı gerekçesiyle de 10 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Londra'daki malına mülküne federal hükümetin el koymasına da hükmedildi. 

PAKİSTAN'A DÖNÜP DÖNMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL
Eşinin kanser tedavisi gördüğü Londra'da bulunan Şerif'in hakkındaki yargı kararının ardından Pakistan'a geri dönmesi soru işareti haline geldi.

SEÇİM ÖNCESİ HESAPLAR İYİCE KARIŞTI
25 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesinde açıklanan karar, Şerif'in liderliğini kardeşi Şahbaz'a devretmek zorunda kaldığı Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisine de ağır darbe oldu. 

'SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ'
PML-N taraftarları, yolsuzluk suçlamalarını reddederken, 70 yıllık ülke tarihinin dizginlerini elinde tutan ordunun Navaz'a bu kez 'sessiz darbe' düzenlediğini savunuyor.

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