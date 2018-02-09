Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, uzun zaman sonra ilk kez biriyle görüntülendi. Yenenler, kameralara yakalanınca aşkını itiraf etmek zorunda kaldı.Eser Yenenler, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz..."

Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre Eser Yenenler, kameralara yakalanınca aşkını itiraf etmek zorunda kaldı.

Eser Yenenler, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz. Ciddi bir ilişkimiz var." dedi.

ESER YENENLER EVLİLİĞE SICAK BAKIYOR

Eser Yenenler, evlilik sorularına da "İnşallah olur." diyerek sevgilisiyle evliliğe doğru gittiklerini belirtti.

Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile birlikte moda programıyla adını duyuran Nihal-Bahar Candan kardeşlerle aynı eve girerken görüntülenmişti.

Bunun üzerine Murat Boz, oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı. İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver, Instagram hesabından Eser Yenenler'i takipten çıkarmıştı. Daha sonra Aslı Enver, Eser Yenenler’i sosyal medya hesabından yeniden takibe almıştı. Kızgınlık böylece geçmişti.