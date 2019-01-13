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Erken evlilik yasası yeniden Meclis'te çok tartışılmıştı

Erken evlilik yasası yeniden Meclis'te çok tartışılmıştı

2016 yılında, Meclis’e sunulan erken evliliklerle yönelik af düzenlemesi, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine gündemden kaldırılmıştı. Ancak, 2 yıl sonra yasanın CHP'li Atilla Sertel'in yeniden gündeme getirmesi ile yeniden Meclis'te olabilecek

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 10:34 - Güncelleme: 13-01-2019 10:34

2016 yılında, AK Parti’nin Meclis’e sunduğu erken evliliklerle yönelik af düzenlemesi, kamuoyundan gelen tepkiler ve son anda muhalefetin itiraz etmesi nedeniyle gündemden kaldırılmıştı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti yönetimi, diğer partilerin de destek vermesi ve Meclis’te bir uzlaşma sağlanması durumunda, erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaların affedilmesi için yasa teklifi getirecek.

10 BİN KİŞİ AFFEDİLECEK
Teklifin yasalaşması durumunda, yaklaşık 10 bin kişinin af kapsamına gireceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin yapacağı çalışmanın, Cumhurbaşkanının da onay vermesi durumunda, seçimlerden önce yasalaştırılabileceği ifade ediliyor.

GERİYE DÖNÜK OLACAK
AK Parti kurmayları, getirilecek düzenlemenin ileriye dönük olarak ‘Erken yaşta evlilikleri özendirici’ bir nitelikte olmayacağını, sadece geriye dönük oluşan mağduriyetlerin bir seferliğine giderilmesi amacını taşıyacağını dile getirdi. Bu mağduriyetler nedeniyle hapiste olanlardan, ‘Evliliklerini resmi olarak devam ettirenler’ af kapsamına alınacak.

TARAFLARDAN BİRİ REŞİT OLMAYACAK
Af kapsamına girmesi için, taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerinin resmi olarak devam etmesi şartı aranacak. Bu kriterlerin dışındakiler af kapsamına alınmayacak. Cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evlilikler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

CHP:HEMEN ADIM ATILMALI
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de geçtiğimiz günlerde erken yaşta evlilik mağdurları ile TBMM’deki basın toplantısında, Cumhurbaşkanına erken yaşta evlenenlerle ilgili de bir an önce adım atması çağrısını yapmıştı. Sertel, “Genç yaşta evlenenlere devlet resmi nikah yapmış, evlilik cüzdanı vermiş, 8-10 sene sonra da eşlerini cezaevlerine yollamış. Onların cezaevlerinde görüşmesine izin veriliyor. Erken yaşta evliliklerle ilgili bizim düşüncemiz denetimli olarak çıkarılsınlar. Şayet serbest kalan kişi, boşanırsa, eşine kötü muamele yaparsa daha ağır bir ceza alsınlar. Hemen hepsi resmi nikahlı ve birbirlerini sevdikleri için de erken yaşta evlenmişler. Sadece kocaları değil aileleri ve çocukları da cezalandırılıyor” görüşünü dile getirmişti.

MAĞDURLAR: CEZAYI BİZ ÇEKİYORUZ
CHP’li Sertel’in basın toplantısında erken evlilik mağdurları adına konuşan Nagehan Der de “Cezayı yalnızca eşlerimiz değil biz de çocuklarımızla birlikte çekiyoruz. Resmi nikahlı eşlerimize tecavüzcü damgası vuruldu. Madem bu suçtu neden resmi nikâh yapıldı? Biz severek evlendik cezası 8 sene sonra geldi. Binlerce aile, 16 bin çocuk umutla af yasasını bekliyoruz” demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Büyük beyinler fikirleri konuşurlar 13 Ocak 2019 11:45 Yasalar genel kurallardır ve kişilere göre çıkarılamaz. Düzenlemeler geçmişe uygulanırsa gelecek için de uygulanacaklardır, uygulanmayacak şekilde çıkarılırsa Anayasa Mahkemesine gidenler davayı kazanacaklardır.

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