  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBasketbol süper ligleri heyecanı sadece Tivibu'da
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erkeklerde kısırlık tarih oluyor

Erkeklerde kısırlık tarih oluyor

Beylere iyi haberler var! Kısırlık erkekler için tarih oluyor. elmaelma.com'un haberine göre İngiltere'de geliştirilen laboratuvar spermleri erkeklerde kısırlığın kesin çözümü gibi görülüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-10-2018 03:30 - Güncelleme: 17-10-2018 03:30

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, laboratuvarda üretilen sperm hücrelerinin, erkek kısırlığının en sık rastlanan sebeplerinden birine çözüm umudu getirdiğini söyledi. elmaelma.com'un haberine göre, Op. Dr. Betül Görgen, her 500 erkekten birinin sperm üretimini bozan, extra X ya da Y kromozomuna sahip olduğunu belirterek, "Londra'daki Francis Crick Enstütüsü'nden bilim insanları kulak dokusundan kök hücreler elde ettiler. Bu hücreler sperm hücresi oluşturmaları için fare testisine enjekte edildiler. Bunlar tamamıyla fonksiyon yapan sperm hücresi oldular ve dişi fare yumurtalarını döllediler. Laboratuvarda oluşturulan sperm hücreleri, erkek kısırlığı için yeni bir umut oldu" diye konuştu.

Yaklaşık her 500 erkekten birinin sperm üretimini bozan fazladan X ya da Y kromozomuna sahip olduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, "Bilim insanları, erkek farelerin kulak dokusundan, herhangi bir tip hücreye dönüşebilen çok amaçlı kök hücre elde ettiler. Bu hücreler, farenin testislerine enjekte edildikten sonra ,tam fonksiyon yapan sperm haline dönüştüler. Eğer bu teknik insan kök hücreleri için de çalışırsa, sperm üretemeyen birçok erkek çocuk sahibi olabilecek.

Bilim insanları tedaviyi insanlarda başlatabilmek için ilk adım deneyleri için olarak fazladan seks kromozomu içeren erkekleri seçtiler. Ve onların dokularından, fazladan seks kromozomu içermeyen kök hücre üretmenin mümkün olduğunu gösterdiler. Böylece bu hücrelerin üretken sperm hücresine dönüşümü mümkün olabilecektir. Ama bir takım çalışmalardan sonra bu mümkün olacaktır. Science dergisine yaptıkları açıklamada araştırmacılar; yakın bir gelecekte sperm ve cilt hücresinin birleşmesi sayesinde bu infertil erkeklerin de çocuk sahibi olabileceklerini belirtmişlerdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: elmaelma.com

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erkeklerde kısırlık tarih oluyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro