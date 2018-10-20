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Eren Derdiyok'tan olay sözler: Eleştirilere cevap olsun

Eren Derdiyok'tan olay sözler: Eleştirilere cevap olsun

Galatasaray, sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken takımının golünü atan Eren, ''Ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıp, söyleniyor. Bu da bir cevap olsun istedim." dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 08:49 - Güncelleme: 20-10-2018 08:49

Spor Toto Süper Lig’in 9'inci haftasında Galatasaray ile Bursaspor 1-1 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından Eren Derdiyok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçeride oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini söyleyen Eren Derdiyok, "Bir seri yakalamıştık. Bunu devam ettirmek istedik. 1 puan aldığımız için mutluyuz ama 1 puan bir yandan da üzücü. Çünkü istediğimiz performansı sergileyemedik. 3 tane sakat oyuncumuz oldu. Takımda yorgunluk vardı. Milli maç arasında olur. İleriye bakacağız. Bugünkü performanstan memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

"BİZ GALATASARAY'IZ"
Sakat oyuncular ile ilgili yorum yapan Eren Derdiyok, "En önemlisi ağır sakatlıklar olmaması ve en hızlı şekilde takıma geri dönmeleri. Önemli olan şu, hocanın dediği bir şey var: 11 kişi sahada oldu mu Galatasaray budur. Kim oynarsa oynasın biz Galatasaray'ız. Galatasaray gibi oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncu kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapacaktır” dedi.

''O YÖNDEN EKSİĞİM''
İki gündür takımla çalıştığını söyleyen Eren, "O yönden eksiğim var. Belli de oldu zaten. Kendim de hissettim. Ama şimdi gelecek maça kadar vaktimiz var. Çok iyi çalışabilirim. Kendimi daha iyi duruma getireceğime inanıyorum. O yüzden ümitliyim” diye konuştu.

“CEVAP OLSUN İSTEDİM”
Attığı golden sonra yaptığı gol sevinci ile ilgili konuşan Eren, şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş günlerde hakkımda bazı söylentiler oldu. Eleştiriler olsun buna herkes açıktır, ben de açığım. Ama ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıp, söyleniyor. Bu da bir cevap olsun istedim."

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