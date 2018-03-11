Erdoğan'ın talimatı sonrası Diyanet harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan şu sözlerle çağrıda bulundu:
Herkes diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı. İbadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar, İslam adına biz bunu yapıyoruz. Hadi oradan. Bizim dinimizde durup duruken siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümüne neden olmak, tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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