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Erdoğan'ın talimatı sonrası Diyanet harekete geçti

Erdoğan'ın talimatı sonrası Diyanet harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu'da yaptığı konuşmada Diyanet'e meydanı boş bırakmayın çağrısında bulundu. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan adım geldi.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 14:01 - Güncelleme: 11-03-2018 14:01

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, gündemdeki konulara ilişkin saat 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan şu sözlerle çağrıda bulundu:

Herkes diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, ilahiyat fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı. İbadete varıncaya kadar, beşeri münasebetlerimize varıncaya kadar bütün ilişkilerine varıncaya kadar bunları anlatmaları lazım. DEAŞ gibi bu insanlar ne diyorlar, İslam adına biz bunu yapıyoruz. Hadi oradan. Bizim dinimizde durup duruken siz bir insanı öldüremezsiniz. Bir insanın ölümüne neden olmak, tüm insanlığın ölümüne neden olmak gibidir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • ses 11 Mart 2018 16:09 Kurandaki emirler dışında kimse kimseyi öldüremez.Cünkü Kuran bu konuda hadleri vermiştir. Yani bu haddin üzerinde birşey için kimse kimseyi öldüremez. Mürtet öldürülmez açık ayetine rağmen öldürülür diyen var. Yahu ayet var. Kesmiyor. Niye doğrular anlatılmamış

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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