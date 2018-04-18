Erdoğan'ın seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "2018 yılı demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız" açıklamasını yaparken öte yandan CHP'nin seçim bildirgesi için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması öncesi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tazcan açıklama yaptı. Seçime hazır oldularını ifade eden Bülent Tezcan, 'Seçimden kaçmayız hodri meydan' diyoruz'' dedi.

''ŞAŞKINLIKLA KARAR VERMİŞLER''

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan CHP MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı. Koalisyon sözcüsü 26 Ağustos demişti, koalisyonun büyük ortağı 24 Haziran'da erken seçim yapacağız dedi. Öyle bir telaş ve şaşkınlıkla vermişler ki kararı üniversite sınavının gününe denk getirmişler. Şimdi sınav tarihiyle oynayacaklar. Biz erken seçim çağrısıyla ilgili görüşümüzü dün net açıkladık.'' dedi.

''SEÇİME HAZIRIZ''

''Dün hodri meydan dedik. CHP olarak seçime hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi hazırız.'' diyen Tezcan, ''Bu hükümet yönetme özürlüdür. 6 milyon işsizin, 16 milyon yoksulun sorumlusu sizsiniz. İşsizliğin sorumlusu, çöken tarımın sorumlusu sizsiniz. Yönetemiyorsunuz. Onun için seçime gitme çağrısı yaptınız, hodri meydan. Millet karar verecek. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu sandıktır ve millet karar verecek'' ifadelerini kullandı.

"OHAL KALDIRILMALI"

OHAL'in kaldırılması gerektiğinin altını çizen Tezcan, ''Bugünler siyaseten gördüğünüz iyi günler. Millet 24 Haziran'da sandıkta dersinizi verecek. İnşallah tek adam rejiminden kurtulacağız. Bugün TBMM'de OHAL görüşülüyor. Kavganın bile mertçe olanı makbuldur. Seçimle ilgili bir şey söylemiyoruz ama milleti OHAL şartları altında adaletsiz bir seçime götürmek haksızlık. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek zorundadır. Türkiye'de baskı altında bir seçim yaparak sonuç alacağınızı sanıyorsanız yanılıyorusunuz. Giderken bile bu ülkeye zarar verirsiniz. Yapılması gereken şey OHAL'in kaldırılmasıdır." şeklinde konuştu.

''ADAYLARLA İLGİLİ HIZLI KARARLAR ALINACAKTIR''

Bülent Tezcan, şunları söyledi: ''Geç kaldığımız bir şey yok. Seçimlere yarın gibi hazır olacağımızı söylüyorduk. Adaylarla ilgili çok hızlı karar alınacaktır. Tüzüğümüzde aday saptamaya yönelik yöntemler belirli. Bu yöntemlerin en uygun olanı uygulanacaktır."

İYİ PARTİ SORUSUNA YANIT

İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği yönündeki sorulara cevap veren Tezcan, ''YSK İyi Parti'yi seçim dışına itmek isterse seçimi sabote etmiş olur. Böyle bir şeyi tasvip etmeyiz. Bu çerçevedeki kurgu ve planları boşa çıkaracak adımları atarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması 24 Haziran'da seçime gidiliyor