Erdoğan'ın özel kol saati arka kapakta ne vardı!

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kol saatinin ayrıntılarını aktardı. Erdoğan'ın Afrika ülkelerini kapsayan ziyareti takip eden Çelik, kol saatiyle ilgili Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

"Son Afrika gezisinde, Cumhurbaşkanı’nın bileğindeki saatte bir detayı fark ettim. Beyaz kadranın alt kısmında (saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde) kırmızı bir işaret vardı. “Acaba mı” diye bir an aklıma geldi; doğrudan kendisine sordum: “Saatinizdeki o kırmızı yazı... Net göremedim ama ben mi benzettim yoksa gerçekten 15 Temmuz mu yazıyor orada?” Erdoğan sol kolunu kaldırdı. Bileğindeki saate bakarak “Evet” dedi.

Önce, başdanışmanlarından Mustafa Varank’a markasını sordu saatin. Varank, bir saat firması tarafından Cumhurbaşkanlığı için üretildiği bilgisini verdi. (Söz konusu olan öyle üst düzey / pahalı markalardan biri değil. İsviçre menşeli ama bir Güney Kore markası. Özetle, orta sınıf bir saat.)

ÜSTTE FORS, ALTTA 15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bana dönüp, bileğini yaklaştırdı ve kadranın üst kısmındaki Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu gösterdi. Saatin markası yer almıyordu kadranda. Beyaz zemin üzerinde, açık gri bir daire şeklindeki Cumhurbaşkanlığı Forsu, ancak yakından, dikkatlice bakıldığında fark edilebiliyordu. (12 çizgisinin hemen altında, saatlerde markanın yazdığı bölümde.) Akrep, yelkovan ve saniye kolunun birleştiği orta noktanın alt kısmında da, kırmızı renkte, ay yıldızlı 15 Temmuz yazısı...

ARKA KAPAKTAKİ İMZA

O sırada Mustafa Varank, “Saatin özelliği de, markası da arkasında aslında” dedi gülümseyerek. Cumhurbaşkanı, saati bileğinden çıkardı ve arkasını çevirdi. Üstte imzası yer alıyordu Erdoğan’ın. Altında da “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresi kazınmıştı çelik kapağın üzerine. Dünyanın birçok ülkesinde vardır; maddi kıymeti yüksek olmayan benzer hatıra nesneleri.

Çoğunlukla da, plaket, tabak, kalem ya da saatler... Kiminin kadranında ülkenin bayrağı, arka kapağında da devlet başkanları ya da başbakanların isim ve imzaları yer alır.

Hatta, liderin fotoğrafı ya da imzasının doğrudan kadranda olduğu örnekler de görmüştüm geçmişte bazı ülkelerde. Türkiye’de de, Turgut Özal ve Süleyman Demirel imzalı kol saatleri vardı Çankaya Köşkü’nde görev yaptıkları dönemlerde. Yılbaşı gibi, bayramlar gibi özel günlerde, cumhurbaşkanının konuklarına ya da kendisini takip eden habercilere armağan ettiği anı objeleridir bunlar.

BİRİCİK ÖRNEK

Dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saati üzerine yaptığımız sohbete... Erdoğan, saatin önce kadranını, ardından da arka kapağını gösterirken benim aklım o kırmızı logodaydı. “15 Temmuz’a özel böyle bir seri mi üretildi? Siz mi istediniz” diye sordum. Cumhurbaşkanı, elinde tuttuğu saatin hikayesini şu sözlerle anlattı. Cumhurbaşkanlığı Forsu olan bu saatler bize özel üretilmişti. Ben bazı konuklarıma, mesai arkadaşlarıma hediye ettim bu saatlerden. Bu ise tek örnek. Diğerlerinde sadece fors var. 15 Temmuz logosu bir tek bunda var.