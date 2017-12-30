  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBanka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'ın özel kol saati arka kapakta ne vardı!

Erdoğan'ın özel kol saati arka kapakta ne vardı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika gezisine Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, Erdoğan'ın 15 Temmuz’un yıl dönümünden bu yana kolundan çıkarmadığı özel kol saatini yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-12-2017 08:52 - Güncelleme: 30-12-2017 08:52

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kol saatinin ayrıntılarını aktardı. Erdoğan'ın Afrika ülkelerini kapsayan ziyareti takip eden Çelik, kol saatiyle ilgili Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi.

"Son Afrika gezisinde, Cumhurbaşkanı’nın bileğindeki saatte bir detayı fark ettim. Beyaz kadranın alt kısmında (saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde) kırmızı bir işaret vardı. “Acaba mı” diye bir an aklıma geldi; doğrudan kendisine sordum: “Saatinizdeki o kırmızı yazı... Net göremedim ama ben mi benzettim yoksa gerçekten 15 Temmuz mu yazıyor orada?” Erdoğan sol kolunu kaldırdı. Bileğindeki saate bakarak “Evet” dedi.

Önce, başdanışmanlarından Mustafa Varank’a markasını sordu saatin. Varank, bir saat firması tarafından Cumhurbaşkanlığı için üretildiği bilgisini verdi. (Söz konusu olan öyle üst düzey / pahalı markalardan biri değil. İsviçre menşeli ama bir Güney Kore markası. Özetle, orta sınıf bir saat.)

ÜSTTE FORS, ALTTA 15 TEMMUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bana dönüp, bileğini yaklaştırdı ve kadranın üst kısmındaki Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu gösterdi. Saatin markası yer almıyordu kadranda. Beyaz zemin üzerinde, açık gri bir daire şeklindeki Cumhurbaşkanlığı Forsu, ancak yakından, dikkatlice bakıldığında fark edilebiliyordu. (12 çizgisinin hemen altında, saatlerde markanın yazdığı bölümde.) Akrep, yelkovan ve saniye kolunun birleştiği orta noktanın alt kısmında da, kırmızı renkte, ay yıldızlı 15 Temmuz yazısı...

ARKA KAPAKTAKİ İMZA
O sırada Mustafa Varank, “Saatin özelliği de, markası da arkasında aslında” dedi gülümseyerek. Cumhurbaşkanı, saati bileğinden çıkardı ve arkasını çevirdi. Üstte imzası yer alıyordu Erdoğan’ın. Altında da “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresi kazınmıştı çelik kapağın üzerine. Dünyanın birçok ülkesinde vardır; maddi kıymeti yüksek olmayan benzer hatıra nesneleri.

Çoğunlukla da, plaket, tabak, kalem ya da saatler... Kiminin kadranında ülkenin bayrağı, arka kapağında da devlet başkanları ya da başbakanların isim ve imzaları yer alır.

Hatta, liderin fotoğrafı ya da imzasının doğrudan kadranda olduğu örnekler de görmüştüm geçmişte bazı ülkelerde. Türkiye’de de, Turgut Özal ve Süleyman Demirel imzalı kol saatleri vardı Çankaya Köşkü’nde görev yaptıkları dönemlerde. Yılbaşı gibi, bayramlar gibi özel günlerde, cumhurbaşkanının konuklarına ya da kendisini takip eden habercilere armağan ettiği anı objeleridir bunlar.

BİRİCİK ÖRNEK
Dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saati üzerine yaptığımız sohbete... Erdoğan, saatin önce kadranını, ardından da arka kapağını gösterirken benim aklım o kırmızı logodaydı. “15 Temmuz’a özel böyle bir seri mi üretildi? Siz mi istediniz” diye sordum. Cumhurbaşkanı, elinde tuttuğu saatin hikayesini şu sözlerle anlattı. Cumhurbaşkanlığı Forsu olan bu saatler bize özel üretilmişti. Ben bazı konuklarıma, mesai arkadaşlarıma hediye ettim bu saatlerden. Bu ise tek örnek. Diğerlerinde sadece fors var. 15 Temmuz logosu bir tek bunda var.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'ın özel kol saati arka kapakta ne vardı! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat