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Erdoğan'ın çağrısı sonrası o başkan eşinin altınlarını bozdurdu

Erdoğan'ın çağrısı sonrası o başkan eşinin altınlarını bozdurdu

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL'ye dönüştürün' çağrısının ardından eşi Menduha Kasap'ın altınlarını bozdurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 16:54 - Güncelleme: 06-08-2018 16:54

Rize'de eşi Menduha Kasap ile birlikte Kuyumcular Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanına giden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, eşinin altınlarını bozdurdu.

Türkiye'nin küresel saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Kasap, "Ülkemizde uzun zamandır gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz kalkışması ve son olarak döviz üzerinde finansal alanda farklı saldırılar uygulanmaya çalışılmaktadır. Halkımız daha önceki saldırılara göğüs gerdiği gibi, ekonomiye yönelik yapılmaya çalışılan saldırılara yönelikte karşı atağa geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkesi ve milleti için vermiş olduğu mücadeleye bizde halk ve yerelde yöneticiler olarak yapmış olduğu çağrıya kulak vererek destekliyor, hem aile olarak hem de Rize olarak bu çağrıya ön ayak oluyoruz" dedi.

"Bugün burada eşime ait olan acizane tasarruf altınlarımızı birlikte Türk parasına çevirerek bu çağrıya ön ayak olmak istedik" diyen Kasap, "Rize Belediye Başkanı olarak ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu çağrıya kulak vermelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Acı gerçekler 06 Ağustos 2018 17:18 İşte bu adam inandığı kişi ve davasına sadık ve kararlı biri olduğunu ispatlamış, hadi bakalım %52 oy verenler ve vatan millet Sakarya nutku atanlar neredesiniz ? Gösterin bakalım sözde Reis'e tam desteklerinizi ve Döviz ve altınlarınızı bozdurun, öyle lafla peynir gemisi yürümez... Eğer %52 oy verenler denileni yaparlarsa o zaman gerçekci ve adamının ve davasın arkasında olduğunu ispatlamış olurlar, hadin gösterin bakalım...

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