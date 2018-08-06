Erdoğan'ın çağrısı sonrası o başkan eşinin altınlarını bozdurdu

Rize'de eşi Menduha Kasap ile birlikte Kuyumcular Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanına giden Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, eşinin altınlarını bozdurdu.

Türkiye'nin küresel saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Kasap, "Ülkemizde uzun zamandır gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz kalkışması ve son olarak döviz üzerinde finansal alanda farklı saldırılar uygulanmaya çalışılmaktadır. Halkımız daha önceki saldırılara göğüs gerdiği gibi, ekonomiye yönelik yapılmaya çalışılan saldırılara yönelikte karşı atağa geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkesi ve milleti için vermiş olduğu mücadeleye bizde halk ve yerelde yöneticiler olarak yapmış olduğu çağrıya kulak vererek destekliyor, hem aile olarak hem de Rize olarak bu çağrıya ön ayak oluyoruz" dedi.

"Bugün burada eşime ait olan acizane tasarruf altınlarımızı birlikte Türk parasına çevirerek bu çağrıya ön ayak olmak istedik" diyen Kasap, "Rize Belediye Başkanı olarak ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu çağrıya kulak vermelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.