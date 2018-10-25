  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan'dan sigara talimatı acımayın!

Erdoğan'dan sigara talimatı acımayın!

AK Parti Kızılcahamam kampında sigara denetimleri de gündeme geldi. 'Sigara denetimlerini azaltalım, oylarımız etkilenebilir' önerisine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz' dediği ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 12:37 - Güncelleme: 25-10-2018 12:37

AK Parti'de 'Sigara denetimlerini azaltalım, oylarımız etkilenebilir' önerisi geldi. Öneriye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz' dedi.

AK Parti Kızılcahamam’da kamp düzenledi. Kampta MYK toplantısında gündeme gelen, trafik denetimleri ve kapalı alanda sigara içme yasağına yönelik cezalar tartışıldı.

AK Parti kurmayları, sigara yasağı ile ilgili denetimler ve verilen cezalar nedeniyle eleştiri aldıklarını, yerel seçimlere giderken bu denetimlerin artırılmasının partiye oy kaybettirebileceği endişesini dile getirdi. Sigara içilmemesi konusunda her platformda hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarının denetimler konusundaki endişesine katılmadığını söyledi.

VARSIN OY KAYBEDELİM ACIMAYIN: Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, sigara ve trafik denetimlerinin doğrudan insan sağlığı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz. Varsın oy kaybedelim, acımayın. Oy kaygısıyla hareket etmeyiz. Bu denetimler artarak devam etsin. Oy kaybedeceğiz diye düşünmeyin. Bundan taviz vermeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem belediyelerin hem de İçişleri Bakanlığının sigara ve trafik denetimlerini artırmasını, kurallara uymayanlara ceza verilmesinden geri durulmamasını istedi.

VALİLİKLER DÜĞMEYE BASTI: Erdoğan’ın denetimlerin artırılması talimatından sonra, İçişleri Bakanlığının uyarısı ile tüm valilik ve kaymakamlıkların sigara denetimlerini artırdığı öğrenildi. Özellikle, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesinin arttığına dikkat çekilerek belediyeler, emniyet ve jandarma dâhil olmak üzere bu konuda yetkili olan tüm birimler tarafından çapraz denetimlerin yapılacağı ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan'dan sigara talimatı acımayın! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 13:50 elinizdeki ucaklari araclari satip bütceye ne zaman katacaksiniz?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro