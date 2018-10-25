Erdoğan'dan sigara talimatı acımayın!

AK Parti'de 'Sigara denetimlerini azaltalım, oylarımız etkilenebilir' önerisi geldi. Öneriye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz' dedi.

AK Parti Kızılcahamam’da kamp düzenledi. Kampta MYK toplantısında gündeme gelen, trafik denetimleri ve kapalı alanda sigara içme yasağına yönelik cezalar tartışıldı.

AK Parti kurmayları, sigara yasağı ile ilgili denetimler ve verilen cezalar nedeniyle eleştiri aldıklarını, yerel seçimlere giderken bu denetimlerin artırılmasının partiye oy kaybettirebileceği endişesini dile getirdi. Sigara içilmemesi konusunda her platformda hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarının denetimler konusundaki endişesine katılmadığını söyledi.

VARSIN OY KAYBEDELİM ACIMAYIN: Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, sigara ve trafik denetimlerinin doğrudan insan sağlığı ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Vatandaşlarımızın zararına olacak bir konuda oyu düşünmeyiz. Varsın oy kaybedelim, acımayın. Oy kaygısıyla hareket etmeyiz. Bu denetimler artarak devam etsin. Oy kaybedeceğiz diye düşünmeyin. Bundan taviz vermeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem belediyelerin hem de İçişleri Bakanlığının sigara ve trafik denetimlerini artırmasını, kurallara uymayanlara ceza verilmesinden geri durulmamasını istedi.

VALİLİKLER DÜĞMEYE BASTI: Erdoğan’ın denetimlerin artırılması talimatından sonra, İçişleri Bakanlığının uyarısı ile tüm valilik ve kaymakamlıkların sigara denetimlerini artırdığı öğrenildi. Özellikle, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketilmesinin arttığına dikkat çekilerek belediyeler, emniyet ve jandarma dâhil olmak üzere bu konuda yetkili olan tüm birimler tarafından çapraz denetimlerin yapılacağı ifade edildi.