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Erdoğan'dan önemli açıklamalar Öğretmenlik kanunu geliyor

Erdoğan'dan önemli açıklamalar Öğretmenlik kanunu geliyor

Hükümete geldikleri günden beri eğitim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan öğretmen ve öğrencilere müjde niteliğinde haberler verdi. Erdoğan, velileri ise merdivenaltı dershaneler konusunda uyardı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 14:58 - Güncelleme: 23-10-2018 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eğitimde 2023 Vizyonu Belgesi toplantısında konuştu. İktidar oldukları 16 yıl boyunca eğitim alanında özellikle adaleti sağlayan adımlar attıklarını belirten Erdoğan, gelişmiş ülkelerin ve ekonomilerin aynı zamanda gelişmiş bir eğitim sistemleri olduğuna dikkat çekti.

GÖNÜL DÜNYALARINI BOŞ BIRAKTIK
Türkiye’deki sorunun eğitimin dikte aracı olarak görülmesinden kaynaklandığına vurguda bulunan Erdoğan "Bu görüş insanımız yeteneklerinin körelmesine neden olmuştur. Çocukların gönül dünyalarını boş bıraktık” dedi.

LİKAYAT OLMAZSA OLMAZ
Türk Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde görev yapan öğretmenlerin birer kahraman olduğunu belirten Erdoğan ailelere seslenerek evlatlarınızı 'merdivenaltı kurumlara göndermeyin’ uyarısında bulundu. "Eğitimde liyakat olmazsa olmazımızdır” diyen Erdoğan "Okul yöneticileri sadece eğitimle meşgul olacaklardır. Sistemin girdilerini ve süreçlerini değiştirmemiz lazım kı sonucu değişsin. Bu vizyon belgesinin neticelerini kademe kademe alacağız” diye konuştu.

ÖĞRETMELİK KANUNU GELİYOR, GÖREV SÜRESİ KISALIYOR
Okullarda hafta sonu da etüt verildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı 2023 Vizyonunda yer alan başlıkları açıkladı. İşte o başlıkları:

Toplamda 6 yıl olan sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. 3 artı 1 yıl olacak. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artacak. Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik verilecek. Öğretmenlik meslek kanunu çıkartılacak. Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisans şartı getirilecek. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek olacak. Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale gelecek.

ÖZLÜK HAKLARINA İYİLEŞTİRME
Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı getirilecek. Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderilecek. Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme gelecek. Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştirilecek.

ANAOKULU ZORUNLU OLACAK
Anaokulu zorunlu hale getirilecek. Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli programlar açılacak. Maddi durumu yetersiz ailelere materyal ve kırtasiye desteği verilecek.

TENEFFÜS SÜRESİ ARTACAK, DERS SAATLERİ AZALACAK 
İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme gelecek. Teneffüs süreleri arttırılıyor. Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalacak. Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kurulacak. Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler gelecek.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Öz Akpartili 23 Ekim 2018 16:01 Çocuklarınızı türgev'e gönderin. Ak parti geçlik kollarına gönderin. Çok sevap.

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